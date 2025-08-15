Apple-Aktie in Grün: UBS belässt Bewertung auf Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die Umsätze im AppStore seien im August um 11 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Mittwochabend. Eine Umfrage habe aber gezeigt, dass etwa 62 Prozent der Nutzer web-basierte Alternativen nutzen würden. Vogt sieht darin ein längerfristiges Risiko für Apple.
Im NASDAQ-Handel zeigte sich die Apple-Aktie 0,55 Prozent höher bei 239,78 US-Dollar.
/rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
