Kursentwicklung im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag stärker

21.11.25 16:08 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 268,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
235,10 EUR 4,20 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 268,05 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 269,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 266,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 4.772.309 Stück.

Am 01.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 277,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 3,46 Prozent Luft nach oben. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,02 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 272,00 USD aus.

Am 30.10.2025 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 94,93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,23 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net



