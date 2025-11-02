Apple Aktie
Marktkap. 3,48 Bio. EURKGV 34,24 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 230 auf 300 US-Dollar angehoben. Apple habe gute Quartalszahlen vorgelegt, zu denen vor allem das Service-Geschäft beigetragen habe, schrieb Ingo Wermann am Montag in einer Nachbetrachtung. Positiv wertet er, dass Vorstandschef Tim Cook trotz der Verzögerung bei der Einführung von KI-Funktionalitäten einen iPhone-Rekordumsatz prognostiziert. Wermann hob seine Schätzungen deutlich an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Kaufen
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 267,32
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
$ 267,44
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 288,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
