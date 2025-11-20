Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 274,91 USD zu.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 274,91 USD. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 275,42 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 271,03 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.664.645 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 277,32 USD markierte der Titel am 01.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00 USD an.

Apple ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,85 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,47 Mrd. USD – ein Plus von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 94,93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,23 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

