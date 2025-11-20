DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.257 -1,4%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Blick auf Apple-Kurs

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Donnerstagabend

20.11.25 20:23 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Donnerstagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 266,51 USD nach.

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 266,51 USD. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 266,47 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 271,03 USD. Bisher wurden via NASDAQ 8.459.904 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 277,32 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 3,90 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,02 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 30.10.2025. Das EPS lag bei 1,85 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie eingefahren. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94,93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Apple am 29.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,23 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

