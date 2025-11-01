DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
Marktkap. 3,48 Bio. EUR

KGV 34,24 Div. Rendite 0,40%
Jefferies & Company Inc.

Apple Hold

08:01 Uhr
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die starke Nachfrage nach dem Basismodell des iPhone 17 halte an, schrieb Analyst Edison Lee am Sonntag nach Auswertung der Lieferzeiten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 246,99
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 270,37		 Abst. Kursziel*:
-8,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 269,97		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,51%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

