ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 246,99 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die starke Nachfrage nach dem Basismodell des iPhone 17 halte an, schrieb Analyst Edison Lee am Sonntag nach Auswertung der Lieferzeiten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen