Apple-Aktie freundlich: JPMorgan belässt Einstufung auf 'Overweight'
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die Lieferzeiten der aktuellen iPhone-Generationen seien zuletzt über alle Modelle hinweg um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach seiner Auswertung. Der Nachschub halte höherer Nachfrage aber noch nicht Stand.
Die Apple-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,27 Prozent höher bei 271,09 US-Dollar.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 14:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:18 / EST
