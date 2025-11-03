DAX24.160 +0,8%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,65 -1,7%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl64,75 -0,5%Gold4.003 ±0,0%
Kursziel unverändert

Apple-Aktie freundlich: JPMorgan belässt Einstufung auf 'Overweight'

03.11.25 10:53 Uhr
NASDAQ-Aktie Apple gefragt: Einstufung bleibt auf 'Overweight' | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
235,20 EUR 0,55 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lieferzeiten der aktuellen iPhone-Generationen seien zuletzt über alle Modelle hinweg um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach seiner Auswertung. Der Nachschub halte höherer Nachfrage aber noch nicht Stand.

Die Apple-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,27 Prozent höher bei 271,09 US-Dollar.

/rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 14:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:18 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08:01Apple HoldJefferies & Company Inc.
08:01Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Apple NeutralUBS AG
31.10.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Apple OutperformBernstein Research
27.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Apple HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Apple NeutralUBS AG
31.10.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
22.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

