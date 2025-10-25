DAX 24.208 -0,1%ESt50 5.692 +0,3%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.203 +0,8%Euro 1,1638 +0,1%Öl 65,79 +0,2%Gold 4.023 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX schwächelt leicht -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Highland Critical Minerals, Beyond Meat im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel
Airbus, Thales und Leonardo: Europas Antwort auf Elon Musks Starlink nimmt Gestalt an! Airbus, Thales und Leonardo: Europas Antwort auf Elon Musks Starlink nimmt Gestalt an!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
227,55 EUR +1,20 EUR +0,53 %
STU
264,82 USD +5,23 USD +2,01 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,36 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

12:06 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
227,55 EUR 1,20 EUR 0,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 280 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger gingen optimistisch wie lange nicht in den Quartalsbericht, schrieb Samik Chatterjee am Montag in seinem Ausblick auf die Bilanz zum vierten Geschäftsquartal. Dazu trügen nicht nur die iPhone-17-Nachfrage bei, sondern auch verringerte Sorgen um das Service- und weitere Hardware-Geschäft./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 290,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 262,82		 Abst. Kursziel*:
10,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 264,82		 Abst. Kursziel aktuell:
9,51%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 253,81

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

12:06 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Apple Neutral UBS AG
20.10.25 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

FSG Trading Idee Trading Idee Trading Idee: Apple - Weiterer Hochlauf erwartet Trading Idee: Apple - Weiterer Hochlauf erwartet
BNP Paribas dailyAktien: Apple – Weiterer Hochlauf voraus
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Marktrotation im eigenen Portfolio: Verdrängen Value- und Small-Cap-Aktien die "Magnificent Seven"?
finanzen.net Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten
finanzen.net Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Abend mit Kursplus
finanzen.net Apple Aktie News: Apple verteidigt Stellung am Nachmittag
dpa-afx Apple-Aktie tiefer: iKonzern könnte Anti-Tracking-Abfrage in Deutschland entfernen
MotleyFool Prediction: This Unstoppable AI Stock Will Join Nvidia, Microsoft, Apple, and Alphabet in the $3 Trillion Club by 2029
Zacks Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, Apple and Amazon are part of Zacks Earnings Preview
Benzinga Apple Maps Reportedly Plans To Showing Ads Next Year: Potential Consumer Backlash Or A One-Up On Google Maps?
Benzinga Apple Inc. To Boost iPad Pro Performance With Vapor Chamber Integration
Benzinga Here&#39;s Why GM Opts For Self-Developed Interface Over Apple CarPlay And Android Auto
MotleyFool Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Join Nvidia, Microsoft, Apple, and Alphabet in the $3 Trillion Club by 2027
Benzinga iPod Inventor Tony Fadell Worked Alongside Steve Jobs and Larry Page: The Two Couldn&#39;t Have Been More Different
Benzinga Consumer Tech News (Oct 20-Oct 24): Elon Musk Warns Against NASA-DOT Move, Apple Faces Antitrust Heat And More
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen