NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 280 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger gingen optimistisch wie lange nicht in den Quartalsbericht, schrieb Samik Chatterjee am Montag in seinem Ausblick auf die Bilanz zum vierten Geschäftsquartal. Dazu trügen nicht nur die iPhone-17-Nachfrage bei, sondern auch verringerte Sorgen um das Service- und weitere Hardware-Geschäft./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 290,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 262,82
|Abst. Kursziel*:
10,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 264,82
|Abst. Kursziel aktuell:
9,51%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 253,81
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|12:06
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:06
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:06
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG