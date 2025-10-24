Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt Stellung am Nachmittag
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Bei der Apple-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 259,63 USD.
Werte in diesem Artikel
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Apple-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 259,63 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 261,62 USD. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 259,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.346.691 Apple-Aktien umgesetzt.
Bei 265,29 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 2,18 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 34,82 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 245,87 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 94,04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,78 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 29.10.2026 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,38 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Apple-Aktie tiefer: iKonzern könnte Anti-Tracking-Abfrage in Deutschland entfernen
Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten
Aktien von Microsoft, Apple & Google im Blick: OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Anton_Ivanov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen