Apple Aktie
Marktkap. 3,1 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 237,88 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach der Basisversion des neuen iPhone 17 überrasche weiterhin, schrieb Samik Chatterjee am Montag./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 237,88
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 245,50
|Abst. Kursziel*:
-3,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 246,51
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,50%
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 243,94
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|10:16
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.