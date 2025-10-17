DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm
Airbus SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt Airbus SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
219,75 EUR +3,60 EUR +1,67 %
STU
256,83 USD +9,38 USD +3,79 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,21 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

13:56 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
219,75 EUR 3,60 EUR 1,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee beschäftigte sich in der am Montag vorliegenden Studie mit Lieferzeiten für die iPhone 17-Serie./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 15:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Peter Kotoff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 252,29		 Abst. Kursziel*:
10,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 256,83		 Abst. Kursziel aktuell:
9,02%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 251,81

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

14:36 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
13:56 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Apple Neutral UBS AG
13.10.25 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

FSG Trading Idee Trading Idee Trading Idee: Apple - Korrektur wohl durch Trading Idee: Apple - Korrektur wohl durch
dpa-afx Apple-Aktie im Plus: Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal
BNP Paribas dailyAktien: Apple – Erneutes Stärkesignal
TraderFox Apple startet durch! Neue Produkte, bahnbrechende Chips und ein 5-Jahres-Deal mit der Formel 1!
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones klettert zum Handelsende
finanzen.net Apple Aktie News: Apple gewinnt am Abend an Boden
finanzen.net Börse New York: Dow Jones am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
dpa-afx Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
MotleyFool Prediction: These 2 Stocks Will Join Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the Trillion-Dollar Club by 2030
MarketWatch With Apple stock near a record high as earnings loom, here’s the options trade to make
MotleyFool These 3 Stocks Will Be the First to Hit a $5 Trillion Market Cap (Hint: Apple Isn't One of Them)
Benzinga Tim Cook Praises China&#39;s &#39;Jaw Dropping&#39; Output, Says Country&#39;s Developers &#39;Hugely Important&#39; To Apple (CORRECTED)
Benzinga Weekend Round-Up: AI Takes Center Stage As Nvidia, Microsoft, Blackrock, Intel And Apple Make Big Moves
EN, Apple Apple is the exclusive new broadcast partner for Formula 1® in the U.S.
EN, Apple Apple Vision Pro upgraded with the M5 chip and Dual Knit Band
EN, Apple Spectrum brings NBA games in Apple Immersive to Apple Vision Pro
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen