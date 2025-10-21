DAX24.270 +0,1%Est505.678 -0,1%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.872 -2,2%Euro1,1629 -0,2%Öl60,75 -0,3%Gold4.301 -1,3%
Apple - Auf Rekordhoch!

21.10.25 09:30 Uhr

Auf Rekordhoch!

Gemessen am Jahresschlusskurs 2024 von 250 USD war die Performance der Apple-Aktie im bisherigen Jahresverlauf ein echtes Nullsummenspiel. Letzteres hat sich gestern entscheidend verändert! Mit einem Aufwärtsgap (253,38 USD zu 255,63 USD) gelang dem Technologietitel der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch (264,37 USD). Ist der Vorstoß in „uncharted territory“ für sich genommen schon eines der besten Signale der Technischen Analyse, so verleiht die vorangegangene Aufwärtskurslücke dem Ausbruch nochmals einen besonderen Nachdruck. Damit kann die jüngste Kursentwicklung gleichzeitig als kurzfristige Tradingrange zwischen 243 USD und 260 USD interpretiert werden. Rein rechnerisch ergibt sich also ein Anlaufziel im Bereich von 277 USD. An dieser Stelle wird es interessant, denn die zuletzt genannte Zielmarke harmoniert recht gut mit dem Kursziel aus der übergeordneten Korrekturflagge von 280 USD (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 23. September). Unter Risikogesichtspunkten bietet sich entweder das Ausbruchslevel bei 260 USD oder aber die o. g. Aufwärtskurslücke als engmaschige Absicherung an.

Apple (Daily)

Chart Apple
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Chart Apple
Quelle: LSEG, tradesignal²



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

