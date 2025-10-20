Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend höher

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 263,23 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 263,23 USD zu. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 264,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 255,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 15.891.312 Apple-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 264,37 USD erreichte der Titel am 20.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 0,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 35,71 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,87 USD für die Apple-Aktie.

Apple gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 85,78 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

