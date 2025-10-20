Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag in Grün

So bewegt sich Apple

Die Aktie von Apple zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 258,58 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 258,58 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 259,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 255,76 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 3.587.943 Aktien.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 52,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,87 USD an.

Am 31.07.2025 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Apple wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Aktie aus.

