Apple Aktie
Marktkap. 3,23 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar auf "Hold" belassen. Edison Lee geht auf Basis seiner Marktbeobachtungen davon aus, dass die anfänglich starke Absatzdynamik beim neuen iPhone 17 bereits nachlässt. Denn die Lieferzeiten für einige Modelle seien gesunken, vor allem in den USA, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vividrange / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Hold
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 205,82
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 255,46
|Abst. Kursziel*:
-19,43%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 255,47
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,43%
|
Analyst Name:
Edison Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 252,36
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|08:41
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.