Apple Aktie

219,75 EUR +0,45 EUR +0,21 %
STU
257,88 USD -0,13 USD -0,05 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,27 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

09:16 Uhr
Apple Overweight
Apple Inc.
219,75 EUR 0,45 EUR 0,21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. In Woche vier seines Verfügbarkeits-Trackers von Apple-Produkten hätten sich die Lieferzeiten auf das für iPhones typische Niveau eines Monats nach Markteinführung abgeschwächt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com

