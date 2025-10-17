Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Apple-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 248,36 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 248,36 USD zu. Bei 249,17 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,00 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.515.939 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 260,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 4,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,87 USD.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 85,78 Mrd. USD eingefahren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Apple-Aktie.

