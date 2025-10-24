Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 263,83 USD.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 263,83 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 264,09 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 261,06 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.876.188 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (265,29 USD) erklomm das Papier am 22.10.2025. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 0,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 245,87 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 94,04 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Apple.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

