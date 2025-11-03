Apple-Aktie fällt: JPMorgan belässt Einstufung auf 'Overweight'
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die Lieferzeiten der aktuellen iPhone-Generationen seien zuletzt über alle Modelle hinweg um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach seiner Auswertung. Der Nachschub halte höherer Nachfrage aber noch nicht Stand.
Jefferies belässt Apple auf 'Hold'
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die starke Nachfrage nach dem Basismodell des iPhone 17 halte an, schrieb Analyst Edison Lee am Sonntag nach Auswertung der Lieferzeiten.
Die Apple-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,92 Prozent tiefer bei 267,89 US-Dollar.
