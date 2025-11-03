Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagabend im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 267,55 USD.

Das Papier von Apple befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 267,55 USD ab. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 266,27 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 270,45 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.498.741 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 277,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,65 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,00 USD an.

Am 30.10.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,47 Mrd. USD – ein Plus von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 94,93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.01.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,19 USD je Aktie.

