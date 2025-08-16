Apple Aktie
Marktkap. 3,48 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach den Quartalszahlen von 279 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Servicegeschäft habe im vierten Geschäftsquartal unerwartet deutlich Fahrt aufgenommen, schrieb Michael Ng in seinem am Freitagmorgen vorliegenden Kommentar. Auch die Aussichten für das iPhone seien rosiger als gedacht./ag/ajx
Zusammenfassung: Apple Buy
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 271,40
|Abst. Kursziel*:
17,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 277,42
|Abst. Kursziel aktuell:
15,35%
|
Analyst Name:
Michael Ng
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 276,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
