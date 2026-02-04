DAX24.567 -0,1%Est505.965 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,3%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.366 -4,3%Euro1,1793 -0,1%Öl68,73 -0,3%Gold4.885 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 PayPal A14R7U Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 BASF BASF11 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX tiefer -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie sackt ab: Umsatzprognose in Pre-Close-Call enttäuscht - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. unter Druck Rheinmetall-Aktie sackt ab: Umsatzprognose in Pre-Close-Call enttäuscht - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. unter Druck
Apple-Aktie verliert: EU stoppt strengere Maps- und Ads-Regulierung Apple-Aktie verliert: EU stoppt strengere Maps- und Ads-Regulierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kein Gatekeeper

Apple-Aktie verliert: EU stoppt strengere Maps- und Ads-Regulierung

05.02.26 12:19 Uhr
NASDAQ-Aktie Apple in Rot: Maps und Ads werden durch EU nicht strenger reguliert | finanzen.net

Die Europäische Kommission (EU) stuft Apple Maps und Apple Ads nicht als "Gatekeeper" unter dem Digital Markets Act (DMA) ein und verweist zur Begründung auf eine zu geringe Nutzung in der EU.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
232,65 EUR -2,65 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Diese Funktionen stellten kein wichtiges Zugangstor (Gateway) für Unternehmen zur Erreichung der Endnutzer dar, teilte die EU-Kommission mit. Sie hatte zuvor geprüft, ob Apple Maps und Apple Ads als Gatekeeper eingestuft und damit strengeren Regulierungen unterworfen werden sollen.

Wer­bung

"Diese Bewertung basiert auf einer Reihe von Überlegungen, darunter die Tatsache, dass Apple Maps in der EU eine relativ geringe Gesamtnutzungsrate aufweist und dass Apple Ads im Online-Werbesektor in der EU nur über eine sehr begrenzte Reichweite verfügt", begründete die Kommission weiter.

Mit dem DMA will die EU die Macht großer Technologiekonzerne eindämmen und gleichzeitig den Wettbewerb stärken. Als Gatekeeper gelten Dienste mit mehr als 45 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Apple hatte formelle Einwände eingereicht und argumentiert, dass die Kriterien nicht anwendbar sein sollten. Eine Gatekeeper-Bezeichnung für Apple Ads hätte deutliche Folgen gehabt. So hätte Apple wohl Beschränkungen lockern und eine Interoperabilität für Drittanbieter-Werbenetzwerke bereitstellen müssen.

"Wir begrüßen die Entscheidungen der Europäischen Kommission zu Apple Maps und Apple Ads. Diese Dienste stehen in Europa in erheblichem Wettbewerb, und wir freuen uns, dass die Kommission anerkannt hat, dass sie die Kriterien für eine Benennung unter dem DMA nicht erfüllen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, in der gesamten EU unglaubliche Dienste und Erlebnisse mit bestem Datenschutz und höchster Sicherheit anzubieten", erklärte Apple.

Wer­bung

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 0,91 Prozent schwächer bei 273,98 US-Dollar.

DJG/DJN/cbr/brb

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, nui7711 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Apple NeutralUBS AG
30.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Apple OutperformBernstein Research
26.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Apple NeutralUBS AG
26.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
21.01.2026Apple NeutralUBS AG
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen