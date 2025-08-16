DAX 23.998 -0,5%ESt50 5.674 -0,4%MSCI World 4.379 -0,1%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.030 +1,6%Euro 1,1555 -0,1%Öl 65,19 +0,7%Gold 4.031 -0,2%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Apple Aktie

239,80 EUR -5,40 EUR -2,20 %
STU
277,31 USD +7,60 USD +2,82 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 3,48 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

08:01 Uhr
Apple Overweight
Apple Inc.
239,80 EUR -5,40 EUR -2,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 290 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die gute iPhone-17-Nachfrage sorge für gute Umsatz- und Margenaussichten, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Derweil fahre Apple die KI-Investitionen zugunsten langfristiger Dynamik hoch./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novikov Aleksey / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 271,23		 Abst. Kursziel*:
12,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 277,31		 Abst. Kursziel aktuell:
9,99%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 276,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

13:31 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
10:56 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Apple Outperform Bernstein Research
27.10.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

TraderFox Hot-News Apple: iPhone 17 entfacht neues Rekord-Momentum! Apple: iPhone 17 entfacht neues Rekord-Momentum!
Dow Jones MÄRKTE USA/Börsen dürften von Amazon und Apple befeuert werden
finanzen.net Apple-Aktie zieht an: iKonzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
dpa-afx ROUNDUP 2: Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones
Dow Jones MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden
wikifolio Wochenschwerpunkt - Zahlenmagie und Datengrusel
Finanzen.net Ratgeber Finanzexperte analysiert Apple-Quartalszahlen
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 305 Dollar - 'Overweight'
Cnet Should You Upgrade to Apple Watch Series 11? Here Are the Key Features You Get
Benzinga Apple To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday
Benzinga Tim Cook Reveals Apple Set Record For iPhone Upgraders In September: &#39;We&#39;re Constrained Today On Several Models...&#39;
MotleyFool Meet the Ultra-Low-Cost Vanguard ETF That Has 33% of Its Holdings in Nvidia, Apple, and Microsoft
RTE.ie Apple shares rise on iPhone Christmas sales forecast
Benzinga Exxon Mobil, Apple And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
Business Times Asia: Markets mostly up on heels of Apple, Amazon earnings
Benzinga Jim Cramer Says Apple Bears &#39;Owe Us An Explanation&#39; After Q4 Report, Dan Ives Calls Earnings &#39;Pound-The-Table Moment&#39; For The Stock
