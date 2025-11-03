Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag tiefer

DAX24.156 +0,8%Est505.682 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,58 -2,1%Nas23.792 +0,3%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1520 -0,1%Öl64,59 -0,7%Gold4.016 +0,3%
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 266,69 USD ab.

Die Apple-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 266,69 USD abwärts. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 266,37 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 270,45 USD. Bisher wurden heute 2.119.386 Apple-Aktien gehandelt.

Am 31.10.2025 markierte das Papier bei 277,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 36,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,13 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 272,00 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 30.10.2025 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 0,97 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 102,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94,93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,19 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

