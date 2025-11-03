ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 151 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech (BioNTech (ADRs)) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Impfstoffherstellers sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management das Jahresumsatzziel angehoben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|10.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
