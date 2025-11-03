DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin92.520 -3,6%Euro1,1521 -0,1%Öl64,87 -0,3%Gold4.001 ±-0,0%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 151 Dollar

03.11.25 23:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
89,75 EUR 0,90 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech (BioNTech (ADRs)) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Impfstoffherstellers sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management das Jahresumsatzziel angehoben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

