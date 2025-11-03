ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 151 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech (BioNTech (ADRs)) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Impfstoffherstellers sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management das Jahresumsatzziel angehoben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben