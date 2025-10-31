Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 270,65 USD abwärts.
Um 15:52 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 270,65 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 269,16 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 276,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.883.308 Apple-Aktien umgesetzt.
Am 31.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 277,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,48 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 272,00 USD angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 94,04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,78 Mrd. USD umgesetzt.
Am 29.01.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,08 USD je Aktie.
