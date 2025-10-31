Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Im letzten Monat wurde die Netflix-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Werte in diesem Artikel
Die Netflix-Aktie wurde im Oktober 2025 von 21 Analysten unter die Lupe genommen.
18 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.428,52 USD, was einem erwarteten Anstieg von 309,66 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 1.118,86 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|24,23
|31.10.2025
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|24,23
|31.10.2025
|UBS AG
|1.495,00 USD
|33,62
|22.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|24,23
|22.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|1.275,00 USD
|13,96
|22.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|1.500,00 USD
|34,07
|22.10.2025
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|24,23
|20.10.2025
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|24,23
|17.10.2025
|UBS AG
|1.495,00 USD
|33,62
|16.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|1.500,00 USD
|34,07
|14.10.2025
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Netflix News
Bildquellen: jejim / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen