Einstufungen

Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf

31.10.25 22:30 Uhr
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

Im letzten Monat wurde die Netflix-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
968,60 EUR 19,50 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie wurde im Oktober 2025 von 21 Analysten unter die Lupe genommen.

18 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.428,52 USD, was einem erwarteten Anstieg von 309,66 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 1.118,86 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research1.390,00 USD24,2331.10.2025
Bernstein Research1.390,00 USD24,2331.10.2025
UBS AG1.495,00 USD33,6222.10.2025
DZ BANK--22.10.2025
Bernstein Research1.390,00 USD24,2322.10.2025
JP Morgan Chase & Co.1.275,00 USD13,9622.10.2025
Jefferies & Company Inc.1.500,00 USD34,0722.10.2025
Bernstein Research1.390,00 USD24,2320.10.2025
Bernstein Research1.390,00 USD24,2317.10.2025
UBS AG1.495,00 USD33,6216.10.2025
Jefferies & Company Inc.1.500,00 USD34,0714.10.2025

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
09:21Netflix OutperformBernstein Research
08:01Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen