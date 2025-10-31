DAX23.980 -0,6%Est505.665 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +5,1%Nas23.834 +1,1%Bitcoin95.807 +2,5%Euro1,1529 -0,3%Öl65,17 +0,7%Gold4.019 -0,5%
ROUNDUP: Netflix kündigt Aktiensplit 10:1 an - Aktie legt deutlich zu

31.10.25 16:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
981,40 EUR 32,30 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LOS GATOS (dpa-AFX) -Der Videostreaming-Marktführer Netflix will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern. Der Verwaltungsrat habe dafür einen Aktiensplit von Zehn zu Eins beschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Schluss der New Yorker Börsen mit. Für jeweils eine Netflix-Aktie bekommt man also neun weitere ins Depot gebucht. Das soll am 14. November nach Börsenschluss geschehen. Am Donnerstag war das Netflix-Papier mit einem Abschlag von einem Prozent auf 1.089 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Am Freitag legten die Titel im frühen US-Handel zuletzt um knapp vier Prozent zu./he/zb/he

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
09:21Netflix OutperformBernstein Research
08:01Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
