Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zieht am Nachmittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 1.128,79 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 1.128,79 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.131,65 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.105,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 674.986 Stück.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 748,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.249,17 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 21.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,64 Mrd. USD im Vergleich zu 9,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,36 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.

Netflix-Aktie knickt ein: Streaminggigant enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal