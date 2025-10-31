Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend stärker
Die Aktie von Netflix zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 1.123,40 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 3,2 Prozent auf 1.123,40 USD. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 1.134,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.105,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.090.345 Netflix-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD an. 19,36 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 748,00 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 33,42 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.249,17 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 21.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 5,40 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 11,64 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,36 USD je Netflix-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.
Netflix-Aktie knickt ein: Streaminggigant enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen