Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend stärker

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 1.123,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 3,2 Prozent auf 1.123,40 USD. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 1.134,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.105,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.090.345 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD an. 19,36 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 748,00 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 33,42 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.249,17 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 21.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 5,40 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 11,64 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,36 USD je Netflix-Aktie.

