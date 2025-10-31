Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagabend ohne große Veränderung

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Apple-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 271,48 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Apple-Aktie um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel bei 271,48 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 277,32 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 269,16 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 276,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 11.554.946 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 277,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 169,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 37,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,13 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,00 USD an.

Apple gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 94,04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 8,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor

US-Tech-Riesen steigern EU-Lobbyausgaben

iPhone Air floppt: Apple-Aktie trotz massiven Produktionkürzungen stabil - das nächste Debakel?