Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Palantir-Aktie vor Zahlen gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit Palantir-Aktie vor Zahlen gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit
S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026 S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
AKTIE IM FOKUS: Amazon dank KI-Vertrag mit Kurssprung auf Rekordhoch

03.11.25 17:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
221,55 EUR 9,35 EUR 4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Montag von einer Partnerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz profitiert und ein Rekordhoch erklommen. Zuletzt notierten die Papiere des Technologiekonzerns und weltgrößten Online-Händlers 4,9 Prozent im Plus bei 256,27 US-Dollar und waren damit Spitzenreiter im US-Leitindex Dow Jones Industrial.

So schloss die Cloud-Sparte AWS von Amazon einen Vertrag mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Die insgesamt 38 Milliarden Dollar schwere Vereinbarung gewährt OpenAI für zunächst sieben Jahre Zugang zu "hunderttausenden" Chipsystemen des Halbleiterkonzerns NVIDIA, die auf den Betrieb Künstlicher Intelligenz zugeschnitten sind. Amazon will sich mit AWS, die bereits viele Unternehmen mit Rechenleistung versorgt, auch als Dienstleister für die KI-Ära etablieren. Die Anteilscheine von Nvidia legten um 3,0 Prozent zu./edh/he

In eigener Sache

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
