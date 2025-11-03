AKTIE IM FOKUS: Amazon dank KI-Vertrag mit Kurssprung auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Montag von einer Partnerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz profitiert und ein Rekordhoch erklommen. Zuletzt notierten die Papiere des Technologiekonzerns und weltgrößten Online-Händlers 4,9 Prozent im Plus bei 256,27 US-Dollar und waren damit Spitzenreiter im US-Leitindex Dow Jones Industrial.

So schloss die Cloud-Sparte AWS von Amazon einen Vertrag mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Die insgesamt 38 Milliarden Dollar schwere Vereinbarung gewährt OpenAI für zunächst sieben Jahre Zugang zu "hunderttausenden" Chipsystemen des Halbleiterkonzerns NVIDIA, die auf den Betrieb Künstlicher Intelligenz zugeschnitten sind. Amazon will sich mit AWS, die bereits viele Unternehmen mit Rechenleistung versorgt, auch als Dienstleister für die KI-Ära etablieren. Die Anteilscheine von Nvidia legten um 3,0 Prozent zu./edh/he