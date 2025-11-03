DAX24.110 +0,6%Est505.675 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,69 -1,4%Nas23.849 +0,5%Bitcoin92.435 -3,7%Euro1,1531 ±-0,0%Öl65,17 +0,2%Gold4.008 +0,2%
Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholung nährt Hoffnung auf Jahresendrally

03.11.25 17:48 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholung nährt Hoffnung auf Jahresendrally
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.110,4 PKT 152,1 PKT 0,63%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.855,4 PKT 130,4 PKT 0,55%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag klar erholt. Der Start in den November glückte, Hoffnungen auf eine Jahresendrally wurden genährt. Warnungen vor weiter bestehenden Risiken fanden bei den Anlegern wenig Beachtung.

Zum Handelsschluss gewann der deutsche Leitindex 0,73 Prozent auf 24.132,41 Punkte. Damit beendete er nicht nur eine viertägige Verlustserie. Er ließ auch die Marke von 24.000 Punkten klar hinter sich, unter die er am Freitag erstmals seit zwei Wochen abgerutscht war.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne legte am Montag um 0,28 Prozent auf 29.835,06 Punkte zu. In den USA zeigte sich der Aktienmarkt zum europäischen Börsenschluss uneinheitlich. Während der Dow Jones Industrial etwas nachgab, setzten die Technologiewerte an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.

Börsenexperte Christoph Geyer schrieb von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der Dax könne zum Jahresende hin eine Rally starten. Das setze allerdings voraus, dass es "keine neuen Störfeuer von der Zoll-Front gibt". Sollte sich die Lage hier beruhigen, könne der Dax die nächste große runde Zahl von 25.000 Punkten rasch erreichen. Aktuell steht für 2025 ein Gewinn von gut 21 Prozent zu Buche./ajx/he

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

