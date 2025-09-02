PVA TePla-Aktie setzt Kursrally nach kurzer Auszeit fort
Die Anleger von PVA TePla nutzen einen kurzen Rückschlag im größeren Stil zum Nachkaufen.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien schossen am Mittwoch gleich wieder um bis zu zehn Prozent nach oben und wurden dabei erstmals seit März 2022 wieder zeitweise über der 28-Euro-Marke gehandelt. Die diesjährige Rally erhält damit ihre Fortsetzung, denn der Kurs hat sich 2025 schon mehr als verdoppelt. Allein seit Mitte August konnten Anleger ihren Aktienwert um 50 Prozent steigern. Zuletzt war das Kursplus dann via XETRA 7,4 Prozent groß.
Den Anstoß könnte eine Expertenstimme von Oddo BHF gegeben haben, die in dem Rücksetzer eine Kaufgelegenheit sieht. Am Dienstag hatten die Papiere anlässlich eines Kapitalmarkttags 3,4 Prozent verloren, obwohl PVA seine Mittelfristziele bestätigt hatte. Am Markt war die Rede von Gewinnmitnahmen und der Börsianer sprach nun davon, dass eine positive Haltung auf dem Kapitalmarkttag bestätigt worden sei.
Von der Investmentbank Oddo BHF erhöhte Analystin Maissa Keskes ihr Kursziel auf 30 Euro und vom Deutsche-Bank-Experten Michael Kuhn wurde es sogar noch etwas höher auf 32 Euro angepasst. Letzterer sah in dem Kapitalmarkttag sogar "eine positive Überraschung". Das Unternehmen habe sowohl hinsichtlich der Wachstumstreiber als auch der Profitabilitätsziele an Details und Ambitionen mehr als erwartet geliefert.
Kuhn erwähnte in seiner Studie, dass er im Mai schon die These aufgestellt hatte, dass dieses Jahr zu einem "Wendepunkt in der Anlegerwahrnehmung" werde. Angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung geht er davon aus, dass dieser Wandel bereits im Gange ist und vom gestrigen Kapitalmarkttag nur noch verstärkt werde.
/tih/niw/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PVA TePla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere PVA TePla News
Bildquellen: PVA TePla AG
Nachrichten zu PVA TePla AG
Analysen zu PVA TePla AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.08.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.08.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.2025
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.2025
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2025
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.2024
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.03.2018
|PVA TePla Verkaufen
|SMC Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen