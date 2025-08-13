DAX24.238 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,85 +0,2%Gold3.349 -0,2%
Analystenlob

PVA TePla-Aktie steigt weiter: Jefferies-Empfehlung gibt Schub

14.08.25 10:26 Uhr
PVA TePla-Aktie im Aufwind - Analystenlob von Jefferies treibt Kursrally an | finanzen.net

Die am Vortag gestartete Rally von PVA Tepla ist am Donnerstag begleitet von Analystenlob weiter gegangen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
23,92 EUR 1,92 EUR 8,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nachdem einer Kaufempfehlung durch Jefferies-Analyst Constantin Hesse geht es für den Kurs der PVA TePla-Aktie via XETRA nochmals um 8,75 Prozent auf 24,12 Euro hoch.

Der Kurs durchbrach das 2024er-Hoch von 23,66 Euro und erreichte knapp über 24 Euro sein höchstes Niveau seit März 2023. Am Vortag hatten die Aktien ihre anfangs bis zu 10-prozentigen Verluste bereits in ein achtprozentiges Plus verwandelt. Vom Tief seit Juni, auf das sie am Mittwoch zunächst gefallen waren, haben sie nun schon 29 Prozent zugelegt.

Nach seiner Herabstufung der Aktie im Mai sehe er das Hightech-Unternehmen nun positiver, begründete Hesse seine Hochstufung. Denn der jüngste Auftragseingang habe die Erwartungen übertroffen, und die positive Dynamik im Bereich Messtechnik dürfte sich auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Der bevorstehende Kapitalmarkttag könnte als zusätzlicher Kurstreiber fungieren.

Auf "Buy" bleibt außerdem der Berenberg-Fachmann Gustav Froberg, der am Donnerstag in einer Studie von frühen Anzeichen aufkommenden Auftragsschwungs sprach. Die Auftragsentwicklung hatte am Vortag schon als Argument für die starke Wende des Aktienkurses gegolten.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: PVA TePla AG

Analysen zu PVA TePla AG

DatumRatingAnalyst
10:46PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49PVA TePla KaufenSMC Research
13.08.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:46PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49PVA TePla KaufenSMC Research
13.08.2025PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
23.05.2025PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
19.05.2025PVA TePla KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2025PVA TePla HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2025PVA TePla HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2025PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.03.2018PVA TePla VerkaufenSMC Research

