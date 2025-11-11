PVA TePla Aktie
Marktkap. 488,95 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt. Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Hold
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
25,30 €
|Abst. Kursziel*:
2,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,81%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PVA TePla AG
|19:16
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|27.10.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
