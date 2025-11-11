DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 13,61 -0,1%Nas 23.397 -0,3%Bitcoin 87.816 -1,1%Euro 1,1596 +0,1%Öl 62,74 -3,7%Gold 4.210 +2,0%
Top News
Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Enel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor
PVA TePla Aktie

Marktkap. 488,95 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 26 Euro gesenkt. Größer werdende konjunkturelle Unsicherheit wirke sich bei dem Technologiekonzern auf den Ausblick aus, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Planbarkeit einer nächsten Wachstumsphase sei auch wegen Verzögerungen bei Kunden und den Perspektiven für Siliziumwafer begrenzt. Dies mache eine vorsichtigere Haltung erforderlich./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

