Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien
Übersicht
Profil

PVA TePla Aktie

PVA TePla Aktien-Sparplan
23,32 EUR +0,46 EUR +2,01 %
STU
Marktkap. 488,95 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100

ISIN DE0007461006

Symbol TPLKF

Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

08:46 Uhr
PVA TePla Buy
PVA TePla AG
23,32 EUR 0,46 EUR 2,01%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Diese bestätigten die im Oktober veröffentlichten Eckdaten des Zulieferers für die Halbleiterbranche, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Solide sei die Auftragslage, die Bestellungen hätten sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt. Die Unsicherheiten im internationalen Handel hätten die Gewinn- und Verlustrechnung belastet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,30 €		 Abst. Kursziel*:
46,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,66%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

08:46 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 PVA TePla Halten SMC Research
27.10.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

