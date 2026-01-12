DAX 25.405 +0,6%ESt50 6.016 +0,3%MSCI World 4.527 +0,1%Top 10 Crypto 12,13 -0,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.746 +0,8%Euro 1,1662 -0,1%Öl 64,33 +0,1%Gold 4.578 -0,4%
US-Berichtssaison startet: DAX mit neuem Allzeithoch erwartet - kleine Gewinne voraus?
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
PVA TePla Aktie

PVA TePla Aktien-Sparplan
27,12 EUR +1,08 EUR +4,15 %
STU
Marktkap. 524,58 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
WKN 746100

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0007461006

Symbol wurde kopiert
Symbol TPLKF

Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

08:01 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
27,12 EUR 1,08 EUR 4,15%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 31 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten. Bei PVA Tepla dürfte nach Nachlassen der Wachstumsdynamik nur vorübergehender Natur sein./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,26 €		 Abst. Kursziel*:
18,05%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,31%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

08:01 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 PVA TePla Kaufen SMC Research
13.11.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu PVA TePla AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück
TraderFox Stocks in Action: Rational, Siemens Energy, PVA Tepla, Ryanair, Evotec
finanzen.net XETRA-Handel SDAX fällt am Donnerstagnachmittag
dpa-afx PVA TePla-Aktie zieht nach Metzler-Kaufempfehlung kräftig an
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX sackt mittags ab
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Dr. Myriam Jahn, buy
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Carl Markus Groß, buy
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, buy
EQS Group EQS-News: PVA TePla: Order intake up significantly in the third quarter, revenue and earnings impacted by project delays
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Announcement of preliminary results for the third quarter of 2025 and ad-justment of the forecast for 2025 due to project delays caused by trade pol-icy-related uncertainties
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
