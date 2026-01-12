PVA TePla Aktie
Marktkap. 524,58 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 31 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten. Bei PVA Tepla dürfte nach Nachlassen der Wachstumsdynamik nur vorübergehender Natur sein./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,26 €
|Abst. Kursziel*:
18,05%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,31%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PVA TePla AG
|08:01
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.11.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.11.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|13.11.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.03.18
|PVA TePla Verkaufen
|SMC Research
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|09.09.25
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.