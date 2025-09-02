DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.064 -0,5%Nas21.407 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.563 +0,8%
Indexanpassungen

Aktien von Burberry und Metlen Energy & Metals steigen in den FTSE 100 auf

03.09.25 20:15 Uhr
Der Modekonzern Burberry und der Energie- und Metallkonzern Metlen Energy & Metals steigen in den britischen Leitindex FTSE 100 auf.

Im Gegenzug scheiden der Studentenwohnheimspezialist Unite Group und der Wohnimmobilienexperte Taylor Wimpey aus, wie der Indexanbieter FTSE Russell am Mittwoch nach dem Börsenschluss in London mitteilte. Die Änderungen gelten ab dem 22. September. Burberry hatte den Index FTSE 100 erst im September 2024 verlassen.

