Aktien von Burberry und Metlen Energy & Metals steigen in den FTSE 100 auf
Der Modekonzern Burberry und der Energie- und Metallkonzern Metlen Energy & Metals steigen in den britischen Leitindex FTSE 100 auf.
Werte in diesem Artikel
Im Gegenzug scheiden der Studentenwohnheimspezialist Unite Group und der Wohnimmobilienexperte Taylor Wimpey aus, wie der Indexanbieter FTSE Russell am Mittwoch nach dem Börsenschluss in London mitteilte. Die Änderungen gelten ab dem 22. September. Burberry hatte den Index FTSE 100 erst im September 2024 verlassen.
