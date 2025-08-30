August 2025: So schätzen Experten die HENSOLDT-Aktie ein
Das sind die Einschätzungen der Experten für die HENSOLDT-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 100,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie, was einem Anstieg von 11,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 88,65 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|120,00 EUR
|35,36
|20.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|92,00 EUR
|3,78
|04.08.2025
|Warburg Research
|88,00 EUR
|-0,73
|01.08.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|31.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|08.05.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|03.03.2025
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.2025
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
