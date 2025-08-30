DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,27 +1,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.086 +0,5%Euro1,1704 +0,1%Öl68,09 ±-0,0%Gold3.477 +0,8%
Aktie unter der Lupe

August 2025: So schätzen Experten die HENSOLDT-Aktie ein

01.09.25 18:23 Uhr
HENSOLDT-Aktie: Analysten-Einschätzungen und Kursziele im August 2025 | finanzen.net

Das sind die Einschätzungen der Experten für die HENSOLDT-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
92,65 EUR 4,40 EUR 4,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 100,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie, was einem Anstieg von 11,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 88,65 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.120,00 EUR35,3620.08.2025
Jefferies & Company Inc.92,00 EUR3,7804.08.2025
Warburg Research88,00 EUR-0,7301.08.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
