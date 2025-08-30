Aktie unter der Lupe

Das sind die Einschätzungen der Experten für die HENSOLDT-Aktie.

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der HENSOLDT-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die HENSOLDT-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 100,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie, was einem Anstieg von 11,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 88,65 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 120,00 EUR 35,36 20.08.2025 Jefferies & Company Inc. 92,00 EUR 3,78 04.08.2025 Warburg Research 88,00 EUR -0,73 01.08.2025

