HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,6 Prozent auf 72,45 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,6 Prozent auf 72,45 EUR. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 467.895 HENSOLDT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,46 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2025 auf bis zu 32,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 54,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,623 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 96,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.11.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 592,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte HENSOLDT am 26.02.2026 vorlegen. HENSOLDT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 EUR je HENSOLDT-Aktie.

