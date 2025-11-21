DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.184 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,23 -1,5%Gold4.080 +0,1%
HENSOLDT Aktie News: Anleger setzen HENSOLDT am Nachmittag unter Druck

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,5 Prozent auf 73,30 EUR.

HENSOLDT
72,20 EUR -2,40 EUR -3,22%
Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 5,5 Prozent auf 73,30 EUR. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,40 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 74,30 EUR. Bisher wurden heute 630.505 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,80 EUR. Abschläge von 55,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,623 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 96,00 EUR angegeben.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,19 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,12 Prozent auf 592,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
