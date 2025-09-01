Talanx-Aktie von Swiss Life-Halbjahreszahlen belastet
Durchwachsene Zahlen des Finanzkonzerns Swiss Life haben die jüngste Talfahrt von Talanx am Mittwoch beschleunigt.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien des Versicherers geben via XETRA zeitweise um 2,9 Prozent auf 109,70 Euro nach. Bereits am Vortag waren sie auf ein Tief seit Ende Juli abgesackt. Vom Rekordhoch Mitte August bei 126,20 Euro sind die im MDAX gelisteten Papiere mittlerweile gut 13 Prozent zurückgefallen.
Charttechnisch trübte sich das Bild für Talanx mit einem Rutsch unter die 100-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend weiter ein. Im laufenden Jahr stehen aber immer noch Kursgewinne von rund einem Drittel zu Buche.
Swiss Life konnte im ersten Halbjahr zwar mit einem stärkeren Prämienwachstum überzeugen, enttäuschte aber mit einer verhaltenen Entwicklung im Gebührengeschäft. In Zürich büßten die Aktien zeitweise fast vier Prozent ein und standen zuletzt noch 1,8 Prozent im Minus. FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX)
FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Swiss Life
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Swiss Life
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Swiss Life News
Bildquellen: Talanx
Nachrichten zu Talanx AG
Analysen zu Talanx AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Talanx Halten
|DZ BANK
|11.06.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Talanx Halten
|DZ BANK
|16.05.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.01.2025
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.2025
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.2025
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.2025
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.12.2024
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.01.2018
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.2017
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.2017
|Talanx Sell
|Baader Bank
|21.09.2017
|Talanx Sell
|Baader Bank
|14.08.2017
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Talanx AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen