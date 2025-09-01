DAX23.589 +0,4%ESt505.323 +0,6%Top 10 Crypto15,70 -0,8%Dow45.226 -0,2%Nas21.445 +0,8%Bitcoin95.675 +0,1%Euro1,1647 ±0,0%Öl68,03 -1,5%Gold3.558 +0,7%
DAX zieht an -- Wall Street uneins erwartet -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Talanx-Aktie von Swiss Life-Halbjahreszahlen belastet
Deutsche Bank-Aktie in Rot: Übernahmen aktuell kein Thema
Talfahrt beschleunigt

Talanx-Aktie von Swiss Life-Halbjahreszahlen belastet

03.09.25 15:17 Uhr
Talanx-Aktie im Sinkflug: Swiss Life belastet | finanzen.net

Durchwachsene Zahlen des Finanzkonzerns Swiss Life haben die jüngste Talfahrt von Talanx am Mittwoch beschleunigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiss Life AG (N)
830,00 CHF -15,60 CHF -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
113,10 EUR -0,20 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien des Versicherers geben via XETRA zeitweise um 2,9 Prozent auf 109,70 Euro nach. Bereits am Vortag waren sie auf ein Tief seit Ende Juli abgesackt. Vom Rekordhoch Mitte August bei 126,20 Euro sind die im MDAX gelisteten Papiere mittlerweile gut 13 Prozent zurückgefallen.

Charttechnisch trübte sich das Bild für Talanx mit einem Rutsch unter die 100-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend weiter ein. Im laufenden Jahr stehen aber immer noch Kursgewinne von rund einem Drittel zu Buche.

Swiss Life konnte im ersten Halbjahr zwar mit einem stärkeren Prämienwachstum überzeugen, enttäuschte aber mit einer verhaltenen Entwicklung im Gebührengeschäft. In Zürich büßten die Aktien zeitweise fast vier Prozent ein und standen zuletzt noch 1,8 Prozent im Minus.

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Talanx

Nachrichten zu Talanx AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Talanx AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
11.06.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
16.05.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.06.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.01.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
20.03.2025Talanx HoldDeutsche Bank AG
19.03.2025Talanx HaltenDZ BANK
05.12.2024Talanx HoldDeutsche Bank AG
24.01.2018Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx SellBaader Bank
21.09.2017Talanx SellBaader Bank
14.08.2017Talanx VerkaufenDZ BANK

