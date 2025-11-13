DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +1,7%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.320 +2,0%Euro1,1585 -0,1%Öl62,75 +0,1%Gold4.211 +0,4%
Talanx erwartet 2025 noch mehr Gewinn

13.11.25 07:31 Uhr
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx schraubt sein Gewinnziel für 2025 nach einem katastrophenarmen Sommer noch weiter nach oben. Statt etwa 2,3 Milliarden soll der Überschuss nun mehr als 2,4 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen mit der Hauptmarke HDI bei der Vorlage der Zwischenbilanz für die ersten neun Monate am Donnerstag in Hannover mit. Bereits im August hatte Talanx das Gewinnziel auf rund 2,3 Milliarden Euro angehoben. Von Bloomberg befragte Analysten hatten zuletzt im Mittel schon mit einem Gewinn von etwas mehr als 2,4 Milliarden Euro gerechnet.

Am Montag hatte bereits der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück dank geringer Schäden im Sommer sein Gewinnziel für 2025 angehoben. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zu Talanx, und sein Gewinn geht gut zur Hälfte in den Überschuss des Mutterkonzerns ein.

"Wir haben nach neun Monaten ein Rekordergebnis erzielt und damit schon jetzt das Gesamtjahresergebnis von 2024 nahezu erreicht", sagte Talanx-Chef Torsten Leue. Auch für das kommende Jahr ist der Manager optimistischer. Bereits am Mittwochabend kündigte Talanx für 2026 einen Gewinn von ungefähr 2,7 Milliarden Euro an. Damit würde das Unternehmen sein ursprünglich für 2027 gesetztes Ziel von knapp 2,6 Milliarden Euro schon ein Jahr früher übertreffen.

In den ersten neun Monaten 2025 verdiente Talanx unter dem Strich 1,96 Milliarden Euro und damit 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zwar stagnierte der Versicherungsumsatz bei rund 36 Milliarden Euro. Doch die Gewinne aus Kapitalanlagen wuchsen um rund acht Prozent, und vom Umsatz im Schaden- und Unfallgeschäft blieb nach Abzug der Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb mehr übrig als im Vorjahreszeitraum. So sank die kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 91,2 auf 89,8 Prozent./stw/tih/he

