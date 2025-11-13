DAX24.400 +0,1%Est505.811 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 +3,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.154 +1,8%Euro1,1614 +0,2%Öl62,51 -0,3%Gold4.238 +1,0%
Zahlen vorgelegt

SMA Solar-Aktie: Wie erwartet weiter rote Zahlen - Umsatzplus dank Großkunden

13.11.25 08:23 Uhr
SMA Solar-Aktie: Rote Zahlen bleiben, Umsatz steigt durch Großkunden | finanzen.net

Der Solartechnikhersteller SMA Solar kämpft weiter mit der rückläufigen Nachfrage insbesondere im Markt für Heim- und Gewerbeanlagen.

SMA Solar AG
27,30 EUR -3,36 EUR -10,96%
Hinzu kommen hoher Wettbewerbs- und Preisdruck. Das Geschäft mit Großkunden und -projekten stabilisierte sich aber auf niedrigem Niveau. So stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro, wie SMA Solar am Donnerstag in Niestetal mitteilte.

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schrieb SMA knapp 17 Millionen Euro Verlust, nach einem operativen Gewinn von 83,5 Millionen Euro zuvor. Dabei schlugen sich unter anderem auch Wertminderungsaufwendungen und Verschrottungen auf Vorräte sowie Zuführungen zu Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen nieder. Der Verlust fiel aber nicht so hoch aus, wie von Analysten befürchtet. Das Konzernergebnis betrug minus 144,5 Millionen Euro, nach plus 34,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Anfang September gesenkten Jahresziele bestätigte der Vorstand.

/lew/stk

NIESTETAL (dpa-AFX)

