Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
E.ON-Aktie dennoch tiefer: Bereinigtes Ergebnis zieht an - Ausblick für laufendes Jahr bestätigt
Siemens-Aktie: Techriese will 30 Prozent Healthineers-Aktien seinen Aktionären übertragen
Optimismus

Talanx-Aktie gewinnt: Gewinnziel für 2027 soll schon ein Jahr früher übertreffen werden

12.11.25 19:40 Uhr
Talanx zündet Gewinn-Turbo: Ziel von 2,7 Milliarden Euro schon 2026 - Aktie höher | finanzen.net

Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) will seinen Gewinn schneller steigern als bislang gedacht.

Für 2026 peilt Vorstandschef Torsten Leue einen Überschuss von rund 2,7 Milliarden Euro an, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwochabend in Hannover mitteilte. Bisher hatte das Management erst für das Jahr 2027 knapp 2,6 Milliarden Euro angepeilt. Von dem Konzern selbst befragte Analysten hatten für 2026 zuletzt ebenfalls knapp 2,6 Milliarden erwartet. Die Talanx-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um rund ein Prozent zu.

Für das laufende Jahr hatte der Vorstand seine Gewinnprognose im Sommer auf rund 2,3 Milliarden Euro angehoben - trotz der hohen Belastungen durch die Waldbrände in Kalifornien im Januar. An diesem Donnerstag will Talanx die Geschäftszahlen der ersten neun Monate vorlegen. Zu dem Konzern gehört neben der Hauptmarke HDI sowie Versicherern in Polen und Lateinamerika auch die Mehrheit am weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück.

HANNOVER (dpa-AFX)

