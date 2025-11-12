Talanx-Aktie gewinnt: Gewinnziel für 2027 soll schon ein Jahr früher übertreffen werden
Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) will seinen Gewinn schneller steigern als bislang gedacht.
Werte in diesem Artikel
Für 2026 peilt Vorstandschef Torsten Leue einen Überschuss von rund 2,7 Milliarden Euro an, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwochabend in Hannover mitteilte. Bisher hatte das Management erst für das Jahr 2027 knapp 2,6 Milliarden Euro angepeilt. Von dem Konzern selbst befragte Analysten hatten für 2026 zuletzt ebenfalls knapp 2,6 Milliarden erwartet. Die Talanx-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um rund ein Prozent zu.
Für das laufende Jahr hatte der Vorstand seine Gewinnprognose im Sommer auf rund 2,3 Milliarden Euro angehoben - trotz der hohen Belastungen durch die Waldbrände in Kalifornien im Januar. An diesem Donnerstag will Talanx die Geschäftszahlen der ersten neun Monate vorlegen. Zu dem Konzern gehört neben der Hauptmarke HDI sowie Versicherern in Polen und Lateinamerika auch die Mehrheit am weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück.
HANNOVER (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Hannover Rück News
Bildquellen: Talanx
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen