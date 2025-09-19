Talanx Aktie
Marktkap. 29,02 Mrd. EURKGV 10,73 Div. Rendite 3,29%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 138 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer liefere weiterhin bessere Resultate ab als erwartet werde, schrieb Michael Huttner in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Geschäftsmodell baue auf Kosteneffizienz als wichtigste Triebfeder./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Buy
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
138,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
111,30 €
|Abst. Kursziel*:
23,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
111,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,21%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Talanx AG
|08:11
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|11.06.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|08:11
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|11.06.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|08:11
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.01.18
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.17
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.17
|Talanx Sell
|Baader Bank
|21.09.17
|Talanx Sell
|Baader Bank
|14.08.17
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.12.24
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG