Talanx Aktie
Marktkap. 29,9 Mrd. EURKGV 10,73 Div. Rendite 3,29%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
Talanx Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Talanx auf "Halten" mit einem fairen Wert von 120 Euro je Aktie belassen. Talanx habe den Ausblick nach gutem Ergebnis der Erstversicherung angehoben, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag nach den Halbjahreszahlen. Die Bewertung sei aber ausgereizt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Halten
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
122,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
121,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Talanx AG
|11.06.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|16.05.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|16.05.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.01.25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.12.24
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.01.18
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.17
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.17
|Talanx Sell
|Baader Bank
|21.09.17
|Talanx Sell
|Baader Bank
|14.08.17
|Talanx Verkaufen
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.12.24
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.24
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG