Talanx Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Talanx auf "Halten" mit einem fairen Wert von 120 Euro je Aktie belassen. Talanx habe den Ausblick nach gutem Ergebnis der Erstversicherung angehoben, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag nach den Halbjahreszahlen. Die Bewertung sei aber ausgereizt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

