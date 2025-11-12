DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.405 -0,3%Bitcoin87.685 -1,3%Euro1,1593 +0,1%Öl62,73 -3,7%Gold4.201 +1,8%
Talanx erwartet 2026 Konzerngewinn von rund 2,7 Mrd Euro

12.11.25 18:37 Uhr
DOW JONES--Talanx steigert seinen Gewinn schneller als geplant. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, erwartet er für 2026 nun ein Konzernergebnis von rund 2,7 Milliarden Euro.

Ursprünglich hatte Talanx prognostiziert, den 2024 erzielten Nettogewinn bis 2027 um 30 Prozent auf etwa 2,57 Milliarden Euro steigern zu können. Dieses Ziel werde nun aber voraussichtlich bereits ein Jahr früher als geplant erreicht und sogar übertroffen.

Für das laufende Jahr hat sich Talanx bislang einen Gewinn von rund 2,3 Milliarden Euro vorgenommen. Die Drittquartalsergebnisse will der Konzern am Donnerstag veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 12:38 ET (17:38 GMT)

Analysen zu Talanx AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
11.06.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
